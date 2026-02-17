С улиц Ижевска вывезли более 25 тысяч кубометров снега минувшей ночью
222 техники предприятий благоустройства работало на уборке улиц ночью в Ижевске, из них около 100 — самосвалы. Они вывезли почти 25 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
«Снег начали вывозить из межквартальных проездов и территорий частного сектора, подверженных подтоплению во время паводка»,— говорится в сообщении.
Этим днем работы продолжаются: более 130 спецмашин и 170 рабочих очищают дороги города. В зоне их ответственности — проезды к соцобъектам, остановки, лестницы, пешеходные переходы и треугольники видимости на перекрестках.
Напомним, сейчас в Удмуртии активен южный циклон, из-за которого в регионе наблюдается обилие осадков. К середине недели их интенсивность снизится, но со среды до пятницы ожидается похолодание до -15…-20 градусов по ночам.