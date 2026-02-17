Продолжительность жизни мужчин в Ярославской области составила 66 лет

В Ярославской области женщины в среднем живут на 12 лет дольше мужчин, согласно данным, представленным на заседании правительства региона 17 февраля. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения области Мария Можейко.

По ее словам, средняя продолжительность жизни женщин в регионе по итогам 2025 года превысила 78 лет, в то время как у мужчин она составляет 66 лет. Это ниже целевого показателя, установленного федеральным центром на 2030 год (78 лет).

В среднем по России, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которые приводит «Российская газета», ожидаемая продолжительность жизни мужчин по итогам 2025 года достигнет 67,7 лет, а женщин — 79,3 года.

Антон Голицын