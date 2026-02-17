Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам

УФСБ по Краснодарскому краю пресекло противоправную деятельность жителя Краснодара 1985 года рождения, подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина является сторонником радикальной украинской идеологии и администрировал чат в Telegram, участниками которого были представители украинских спецслужб. В этом интернет-сообществе подозреваемый опубликовал персональные данные военнослужащих Минобороны России, участвующих в специальной военной операции, передав их противнику.

Кроме того, фигурант дела организовал сбор денежных средств для приобретения военной техники и снаряжения для подразделений ВСУ. Он также публиковал призывы к насильственным действиям против российских военных, оправдывал деятельность украинских националистических батальонов, призывал оказывать помощь ВСУ и дискредитировал Вооруженные силы России.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 275 (государственная измена), 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ) Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по вменяемым статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Алина Зорина