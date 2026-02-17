УФАС подозревает «УСТЭК-Челябинск» в злоупотреблении доминирующим положением

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении АО «УСТЭК-Челябинск» из-за ограничения и прекращения подачи тепла одной из компаний. В действиях теплоснабжающей организации имеются признаки злоупотребления доминирующим положением, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На УСТЭК пожаловалось челябинское ООО «Открытые инвестиции». По данным заявителя, организация ограничила, а затем прекратила подачу тепла на объекте «лабораторный корпус» в отсутствие оснований и в нарушение порядка введения такого ограничения.

УФАС оценивает действия «УСТЭК-Челябинск» на предмет злоупотребления доминирующим положением. Если нарушение закона «О защите конкуренции» подтвердится, служба рассмотрит вопрос о привлечении теплоснабжающей компании к ответственности.