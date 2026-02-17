Прокуратура заинтересовалась нарушениями в работе автовокзала в КБР

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики выявила ряд нарушений в работе автовокзала «Северный» с Чегемском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

Установлено, что внутренний приказ ООО «Автовокзал «Северный» не содержал пункта о бесплатном въезде водителей междугородних автобусов. Кроме того, на привокзальной территории не было парковочных мест для инвалидов.

Прокуратура Чегемского района опротестовала незаконный приказ и внесла директору организации представление. В настоящее время контрольно-пропускной пункт перенесли ближе к зданию, организовали бесплатную стоянку для водителей. Устранение остальных нарушений находится на контроле ведомства.

Мария Хоперская