Для жителей Самары на Масленицу испекут 15 тыс. блинов

В Самаре с 21 по 22 февраля пройдет празднование Масленицы. На площади Куйбышева будут работать выставки, интерактивные программы и развлекательные зоны, включая ледовые катки, деревянную горку и сувенирную торговлю. Все желающие смогут попробовать блины: для угощения будет приготовлено 15 тыс. штук. Об этом сообщает самарская администрация.

Ранее МАУ «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» провело торги на услуги по организации питания на Масленицу. Тендер на сумму около 750 тыс. рублей достался местному индивидуальному предпринимателю.

Георгий Портнов