Ярославская полиция изъяла из незаконного оборота 140 кг наркотиков за год

За 2025 год в Ярославской области из незаконного оборота было изъято 140 кг наркотиков, что на 650 кг меньше, чем в 2024 году. Всего оперативными подразделениями полиции раскрыто 873 наркопреступления. Об этом сообщил начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство региональной безопасности Фото: Министерство региональной безопасности

В 2025 году сотрудники полиции пресекли работу трех нарколабораторий — двух в Рыбинском и одной в Ярославском округах. Совокупно они могли производить более 150 кг наркотиков в месяц. Также был задержан межрегиональный перевозчик наркотиков, у которой изъяли 4 кг наркотиков растительного происхождения. Кроме того, были задержаны три межрегиональных крупнооптовых сбытчика.

Ярославской полицией было выявлено 57 сайтов для продажи и рекламы наркотиков и психотропных веществ. При участии Роскомнадзора сайты заблокировали.

В 2025 году в суд были направлены уголовные дела в отношении шести организованных преступных групп. Члены одной из ОПГ обустроили подпольную лабораторию по производству наркотиков и организовали сбыт этой продукции через интернет-магазин.

Алла Чижова