Ярославская полиция изъяла из незаконного оборота 140 кг наркотиков за год
За 2025 год в Ярославской области из незаконного оборота было изъято 140 кг наркотиков, что на 650 кг меньше, чем в 2024 году. Всего оперативными подразделениями полиции раскрыто 873 наркопреступления. Об этом сообщил начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин на заседании областной думы.
Фото: Министерство региональной безопасности
В 2025 году сотрудники полиции пресекли работу трех нарколабораторий — двух в Рыбинском и одной в Ярославском округах. Совокупно они могли производить более 150 кг наркотиков в месяц. Также был задержан межрегиональный перевозчик наркотиков, у которой изъяли 4 кг наркотиков растительного происхождения. Кроме того, были задержаны три межрегиональных крупнооптовых сбытчика.
Ярославской полицией было выявлено 57 сайтов для продажи и рекламы наркотиков и психотропных веществ. При участии Роскомнадзора сайты заблокировали.
В 2025 году в суд были направлены уголовные дела в отношении шести организованных преступных групп. Члены одной из ОПГ обустроили подпольную лабораторию по производству наркотиков и организовали сбыт этой продукции через интернет-магазин.