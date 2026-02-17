Назначили нового торгового представителя Татарстана в Нижегородской области

Торгово-экономическим представителем Татарстана в Нижегородской области назначен Тимур Шарафутдинов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Господин Шарафутдинов вступит в должность с 21 февраля. Срок его полномочий составит три года. С декабря 2010 года эту должность занимал Айрат Усманов.

Тимур Шарафутдинов с 2016 года работал исполнительным директором, а затем председателем Местной национально-культурной автономии татар Нижнего Новгорода. С 2021 года занимал должность исполнительного директора Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области, а с 2022 года является членом Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Анна Кайдалова