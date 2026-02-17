В Ижевске будут судить подростка за избиение одноклассника

В ижевский суд направлено дело о разбойном нападении несовершеннолетнего на одноклассника (ст. 162 УК, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствием установило, что в марте 2025 года обвиняемый попросил у одноклассника электронную сигарету, после чего решил ее украсть. Боясь, что пострадавший может попытаться ее вернуть или попросить помощи, фигурант с силой ударил потерпевшего рукой в лицо. Подросток упал, ударившись головой. Позже обвиняемый скрылся.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в Ленинский райсуд Ижевска «для рассмотрения по существу».

Владислав Галичанин