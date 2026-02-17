Мужчина ограбил инвалида в торговом центре Новороссийска

Житель Новороссийска украл три мобильных телефона у мужчины в инвалидном кресле. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Преступление произошло в одном из торговых центров Новороссийска. По данным полиции, мужчина воспользовался беспомощным положением незнакомца с ограниченными возможностями и совершил кражу. Жителя города задержали по горячим следам.

Сотрудники полиции нашли мужчину в одном из местных кафе. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Подозреваемому грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

София Моисеенко