На Ставрополье суд обязал снести аварийную электростанцию рядом с детсадом

Туркменский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал местные власти Ставропольского края снести аварийную электростанцию, расположенную рядом с детским садом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд возложил ответственность за демонтаж объекта на администрацию Туркменского муниципального округа и Кучерлинское территориальное управление. Опасное здание находится возле детского сада №12 в селе Кучерла.

Во время выездной проверки прокуратура установила, что электростанция не имеет владельца — она не числится ни на чьем балансе и не относится к муниципальной собственности. Объект не соответствует требованиям безопасности, а отсутствие хозяина и мер по его содержанию создает угрозу жизни детей.

Проверка проводилась в рамках мониторинга опасных объектов, которые могут причинить вред здоровью несовершеннолетних на территории муниципального округа. Решение суда не вступило в силу.

Тат Гаспарян