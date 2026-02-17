Нижегородского управленца РЖД обвинили в получении взятки 500 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали начальника материально-технического подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (филиала ОАО «РЖД»). Его обвиняют в получении взятки 500 тыс. руб.

По данным силовиков, находясь в Москве, сотрудник РЖД договорился о поставках канцтоваров в подразделения железной дороги от одной конкретной организации, за что и получил взятку.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и его возможные соучастники.

Андрей Репин