На Ставрополье высадят 54 гектара новых лесов

В Ставропольском крае в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» появятся 54 га новых лесов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Посадку деревьев планируют начать в конце марта — начале апреля 2025 года. Основные работы развернутся в Арзгирском округе, где высадят около 10 га. Новые лесные массивы также появятся на Кавминводах, в Курском и Ипатовском округах.

«Так усилим работу по защите лесов и экосистемы Ставрополья в целом»,— отметил глава региона.

Для укрепления почв и создания зеленых зон будут использованы саженцы акации и джузгуна. По словам губернатора, это поможет «улучшить качество почв и создать зеленые зоны для будущих поколений».

В 2025 году финансирование экологического нацпроекта в регионе утроили до 20 млн рублей. Средства направят не только на высадку саженцев, но и на приобретение пожарной техники для лесхозов, развитие питомников и лесного семеноводства.

Тат Гаспарян