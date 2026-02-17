Мурат Псеунов: «Если ты умеешь работать с людьми — будут и результаты»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Мурат Псеунов (справа)

Спикер бизнес-завтрака Мурат Псеунов (справа)

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» провели в Краснодаре 12 февраля очередной бизнес-завтрак.

Спикером мероприятия стал генеральный директор компании «Аякс», эксперт по коммерческой и жилой недвижимости, антикризисному управлению, стратегии инвестирования в недвижимость и бизнес Мурат Псеунов. Он объяснил, почему агент берет комиссию, как «Аякс» выстраивает стандарты в условиях нулевого входа в профессию и почему искусственный интеллект не заменит человеческое доверие.

В начале встречи разговор неожиданно вышел за рамки частного кейса и перешел к биографии. Мурат Псеунов рассказал гостям о своем пути — от банкира до гендиректора крупнейшей партнерской сети агентств недвижимости на юге России. Уроженец Майкопа с тремя высшими образованиями, он начинал карьеру в столице Адыгеи. Отдельно эксперт напомнил, что в конце 90-х рынок недвижимости был лицензируемым, а сама профессия требовала формального допуска и обучения, на котором, по его словам, он и заработал первые серьезные деньги — вплоть до квадратных метров собственной квартиры.

Гостей интересовало два основных вопроса: почему агент берет комиссию и как «Аякс» выстраивает стандарты в условиях нулевого входа в профессию.

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

Переехав в Краснодар в 2013 году, Мурат устроился в «Аякс», где быстро стал лидером среди агентов. Затем — дорос до руководителя направления новостроек, ушел в девелопмент коммерческим директором, но вернулся и в 2022 году возглавил направление коммерческой недвижимости. Спикер подчеркнул, что системность с самого начала была принципом риелторского агентства, а не реакцией на конкуренцию. По его словам, рынок с нулевым барьером входа неизбежно притягивает случайных игроков, но долгосрочную позицию удерживают те, кто выстраивает стандарты, обучение и контроль качества.

Мурат Псеунов: «Если ты умеешь работать с людьми — будут и результаты»

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

В своем выступлении Мурат Псеунов также затронул ключевые изменения в профессии риелтора и принципы управления крупной командой. Спикер считает риелтора «маршрутизатором» — человеком, который соединяет клиента с многообразием объектов, банковских условий и юридических нюансов. Речь, по его мнению, идет не о продаже метров, а о навигации в сложной среде, где эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость не менее важны, чем знание рынка.

«Если ты умеешь работать с людьми — будут и результаты»,— заключил эксперт.

Впрочем, добавил он, высокий результат требует и четкого понимания ценности со стороны клиента. Одна из главных проблем рынка — люди не всегда осознают, за что они платят.

«Мы делаем свою работу быстро и надежно, а человек говорит: "Я не успеваю понять ценность услуги". Прямо как в притче про мастера, который за один удар молотка починил двигатель и попросил миллион долларов: сам удар стоит доллар, а остальное — знание, куда именно ударить»,— поделился болью Мурат Псеунов.

Компанию действующим участникам «Клуба КубА» составили гости, которые только присматриваются к профессии риелтора.

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

Говоря о комиссии, он обозначил структуру: на вторичном рынке плата за услуги делится между сторонами, а на первичном оплачивается застройщиком. По его словам, клиент платит не за доступ к объекту, а за экспертизу — понимание истории девелопера, юридических рисков и перспектив локации. Так, например, значимая часть сделок в «Аяксе» — это повторные обращения и рекомендации.

В дискуссии о состоянии рынка услуг Мурат Псеунов признал, что продуктом сегодня является не сама квартира, а условия ее приобретения. Решение принимается через призму ипотечных инструментов, одобрения банка и регуляторной политики, а не через толщину стен и марку окон.

Он также отметил, что рынок пережил всплеск спроса на фоне отмены льготных программ, однако долгосрочная динамика зависит от трех факторов: девелопера, банков и регулятора. В этой связке агентство выступает связующим звеном, минимизируя риски для клиента и беря на себя репутационную и финансовую ответственность в случае ошибок.

Кроме того, идею внедрения искусственного интеллекта в сферу риелторства эксперт оценил прагматично:

Ярославна Пшеничная — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Мурат Псеунов — генеральный директор компании «Аякс»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига».

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

«Инструменты анализа, сравнение локаций и цен, обработка данных — все это уже используется, однако окончательное решение клиент принимает, доверяя человеку, а не алгоритму. Доверие формируется годами, и именно за это клиент готов платить комиссию».

Завершая встречу, спикер сформулировал базовый принцип работы риелтором: разговоры о «специфике региона» вторичны. В основе любого рынка — человеческий контакт, и, если компания умеет работать с людьми, управлять их ожиданиями и поддерживать внутреннюю дисциплину, показатели становятся следствием, а не самоцелью.

Говоря о долгосрочных трендах, Мурат Псеунов выделил рост малоэтажного строительства и увеличение спроса на арендное жилье. По его мнению, за счет того, что клиенты хотят квартиры побольше, но не всегда могут их себе позволить, будет расти рынок профессиональной аренды — с понятными правилами, защитой и инфраструктурой.

