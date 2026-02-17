Пару из Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина РФ и его сожительницы из Украины, которые по заданию СБУ собирали сведения о военной технике в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Россиянину предъявлено обвинение в госизмене, гражданке Украины — в шпионаже. По данным следствия, в 2024 году мужчина связался с представителем службы безопасности Украины и заявил о готовности помочь иностранной разведке в деятельности против России.

Куратор поручил обвиняемому добыть информацию о вооружении и военной технике, находящихся в Ялте. К выполнению задания россиянин привлек сожительницу.

Мужчина фотографировал военную технику, женщина снимала на видео военные корабли. Всю информацию обвиняемый передавал представителю иностранного государства через мессенджер.

Незаконную деятельность пары выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело направят в Верховный суд республики.

Алина Зорина