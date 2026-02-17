В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%

В Самаре подрядчик завершил более 50% подготовительных работ в рамках строительства первого этапа дублера Московского шоссе. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Как уточняют в ведомстве, выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка. Специалисты перекладывают сети связи и монтируют ливневую канализацию. Завершить перекладку сетей связи планируется в мае. После окончания отопительного сезона приступят к переносу сетей водоснабжения и газоснабжения, который завершат летом. После этого подрядчик начнет устройство дорожного покрытия, тротуаров, велодорожки, освещения, установку знаков и нанесение разметки. Полностью завершить работы по госконтракту планируется в ноябре этого года.

Протяженность дублера составит 960 м. Проектом предусмотрено две полосы движения в каждую сторону шириной от 3,25 м до 3,75 м. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрят совместную зону шириной до 6 метров.

«Строительство дублера Московского шоссе — важный этап развития транспортной инфраструктуры на активно застраиваемых территориях Самары. Реализация этого проекта позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основную магистраль, особенно в часы пик. Для жителей сократится время в пути по одному из самых загруженных направлений», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Руфия Кутляева