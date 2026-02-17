СКР пресек деятельность подпольного казино на улице Землянского в Волгограде

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Игорное оборудование изъято, преступная деятельность пресечена следователями областного СКР, сообщили в ведомстве.

В Волгограде СКР пресек деятельность клуба по игре в покер

Фото: Сгенерировано ИИ В Волгограде СКР пресек деятельность клуба по игре в покер

Фото: Сгенерировано ИИ

По данным следствия, осенью 2025 года один из фигурантов решил создать организованную группу для незаконного проведения азартных игр. К незаконному бизнесу он привлек еще четверых местных жителей, распределив между ними роли и обязанности. Сообщники открыли подпольный игровой клуб на улице Землянского.

С сентября 2025 года по настоящее время подозреваемые с помощью специального оборудования проводили игры в карточный покер, получая с посетителей незаконный доход. В региональном УМВД уточнили, что игроки могли приходить в клуб только по рекомендации одного из участников организованной группы.

Вину подозреваемые полностью признали. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова