Глава УМВД рассказал о предотвращении терактов в Ярославской области

За 2025 год на территории Ярославской области предотвращено два преступления террористического характера, а также три преступления экстремистской направленности. Об этом начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин сообщил на заседании областной думы.

В январе 2025 года был задержан житель региона, который по указанию украинских кураторов планировал совершить массовое отравление сотрудников предприятия в Гаврилов-Яме, выполняющем гособоронзаказ. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что отравление планировалось путем добавления химикатов в воздуховоды автомобилей.

В июне 2025 года задержали гражданку Украины, которая была завербована для подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства. В октябре 2025 года был выявлен житель региона, который финансировал деятельность террористической организации с июня 2022 года по декабрь 2023 года.

Мероприятия УМВД проводились совместно в УФСБ России по Ярославской области, отметил господин Школкин.

Алла Чижова