Челябинца подозревают в финансировании экстремистской организации

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали жителя регионального центра по подозрению в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 50-летний горожанин является крайним сторонником запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Осознавая опасность своих действий, он переводил организации деньги для обеспечения ее деятельности, сообщает УФСБ.

Уголовное дело возбудили сотрудники регионального управления СКР. Проводятся следственные действия. Максимальное наказание по инкриминируемой челябинцу статье — восемь лет лишения свободы.

Виталина Ярховска