В Горячем Ключе обнаружили обломки БПЛА
Обломки беспилотных летательных аппаратов нашли на территории Горячего Ключа. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фрагменты беспилотников упали по двум адресам. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
На местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.
Ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.