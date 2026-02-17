Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Горячем Ключе обнаружили обломки БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов нашли на территории Горячего Ключа. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты беспилотников упали по двум адресам. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

На местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина

