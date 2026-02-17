На Фадеевском путепроводе в Краснодаре демонтировали три пролета

В Краснодаре на Фадеевском путепроводе специалисты демонтировали три пролета из четырех. На двух подпорных стенах завершены монолитно-бетонные работы, еще на двух устанавливают сваи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты переустраивают сети водоснабжения и связи, началась прокладка ливневой канализации, которая пройдет по разделительной полосе. Ход работ осмотрел глава Краснодара Евгений Наумов.

По словам мэра, специалисты работают на объекте круглосуточно. Основная задача — увеличить пропускную способность трассы М-4 «Дон» к высокому курортному сезону. К сентябрю планируют открыть движение по одной стороне путепровода и начать реконструкцию улицы Аэропортовской.

Евгений Наумов поручил не сбавлять набранные темпы. Строители создают основание будущей КНС, в скором времени начнется монтаж. Также идет установка шумозащитных экранов, заканчивается асфальтировка на въездных расширениях для пропуска движения. Днем на объекте работают более 100 специалистов, ночью — около 30.

Как рассказал представитель компании-подрядчика, при благоприятных погодных условиях специалисты нанесут разметку. На этой неделе строители планируют приступить к демонтажу последней опоры, а к маю — начать монтаж пролетных строений.

Реконструкция Фадеевского путепровода проводится в рамках краевой программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35», которая была инициирована губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Работы начались в сентябре.

Алина Зорина