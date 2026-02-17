Свыше 30% памятников архитектуры на Дону находятся в неудовлетворительном состоянии

Состояние свыше 30% памятников архитектуры в Ростовской области признали неудовлетворительным. Всего в регионе зарегистрировано более 1,6 тыс. таких объектов. Об этом сообщила председатель комитета заксобрания области по образованию и культуре Светлана Мананкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Мананкина Фото: Светлана Мананкина

«Никого не хотим „публично ругать“. Речь о том, чтобы у зданий появился шанс: инвесторы, внимание, контроль, реальная работа по сохранению»,— подчеркнула Светлана Мананкина.

Для того, чтобы решить проблему, с 1 июня информация о памятниках архитектуры, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, станет открытой. Сведения будут публиковаться в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). В системе появится полная характеристика объекта, от адреса и границ до собственника, акта технического состояния и мер поддержки реставрационных работ.

Эта мера не требует дополнительных расходов и делает процесс внесения сведений об ОКН прозрачным.

Мария Хоперская