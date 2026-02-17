Коммунальщики устраняют последствия атаки БПЛА в Севастополе

Коммунальные службы начали ликвидировать последствия атаки БПЛА в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Специалисты управляющей компании «Центр» работают на улице Гоголя. После проверки саперами территории коммунальщики убирают обломки и временно закрывают поврежденные окна пленкой. В дальнейшем остекление планируют заменить.

Одновременно начали действовать районные комиссии. Сотрудники муниципалитета проводят поквартирные осмотры и составляют перечень повреждений. Фонд капитального ремонта оценивает ущерб нескольких пострадавших зданий.

Этой ночью силы ПВО и Черноморского флота отразили более 24 беспилотников над Республикой Крым и Севастополем, в результате атаки БПЛА пострадал один ребенок. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время.

Алина Зорина