В Саратовской области планируют выделять землю без торгов под социальные объекты

В Саратовской области могут расширить перечень случаев, при которых земельные участки могут предоставляться в аренду без проведения торгов. Такой законопроект обсуждали на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям областной думы.

В Саратовской области рассматривают законопроект о выделении земли под социальные объекты без торгов

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Сейчас земля без аукциона выделяется под строительство гостиниц, глэмпингов и горнолыжных комплексов. В случае принятия поправок в список включат объекты социальной сферы — дома-интернаты, приюты, центры реабилитации и кризисные центры для женщин. Претендовать на участки смогут как коммерческие, так и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

По словам председателя комитета по управлению имуществом Екатерины Лавренко, изменения призваны ускорить создание социальных объектов, особенно в районах с нехваткой мест в интернатах и реабилитационных центрах. Это, как ожидается, повысит привлекательность инвестиций и сократит очереди в учреждения социального обслуживания.

Законопроект находится на стадии обсуждения. После доработки его внесут на рассмотрение областной думы.

Марина Окорокова