Ночные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске

В ночь с 17 на 18 февраля в акватории Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения применением стрельб пройдут в период с 23:00 17 февраля до 01:00 18 февраля. Во время их проведения НВМБ будет отрабатывать действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников, стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов в период тренировочных мероприятий военно-морской базы.

София Моисеенко