Над Черным морем перехватили 15 украинских БПЛА

За несколько часов над акваторией Черного моря сбили 15 вражеских БПЛА, сообщает Министерство обороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации Минобороны, в период с 07:00 до 09:00 17 февраля над регионами России всего ликвидировали 27 беспилотников. Четыре БПЛА сбили над Крымом, еще три беспилотника перехвачены над Краснодарским краем.

В ночь на 17 февраля над Черным морем ликвидировали 50 БПЛА. В оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что обломки беспилотников были обнаружены в пригороде Новороссийска, в Краснодаре, Сочи, Северском и Крымском районах.

На территории Новороссийска и Анапы режим угрозы по БПЛА действовал в течение всей ночи 17 февраля.

София Моисеенко

