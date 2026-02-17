Суд продлил срок ареста двум фигурантам дела челябинского вице-губернатора

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей двум фигурантам уголовного дела заместителя губернатора Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взяток. До 19 мая в следственном изоляторе будут находиться директор детского лагеря «Юность» Михаил Блейзер и бывший вице-мэр Копейска Игорь Фролов, обвиняемые в даче взятки и посредничестве при передаче денег соответственно. Решения приняты 16 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело расследует главное следственное управление СКР.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 12 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали вице-губернатора Андрея Фалейчика на рабочем месте. По данным СКР, в 2021-2023 годах, будучи мэром Копейска, господин Фалейчик получил взятку в размере 1,88 млн руб. от Михаила Блейзера за передачу в долгосрочную аренду детского лагеря «Юность». Посредниками, по версии следствия, выступали два вице-мэра Копейска Андрей Шадрин и Игорь Фролов.

Басманный районный суд Москвы заключил Андрея Фалейчика под стражу до 12 апреля.