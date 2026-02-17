Дорожный фонд Удмуртии на 2026 год увеличили на 1,5 млрд рублей

Госсовет Удмуртии утвердил изменения в бюджет республики на 2026 год. Как отметила на сессии министр финансов Вера Сухих, принятие поправок вызвано необходимостью корректировки параметров бюджета в связи с увеличением дорожного фонда за счет неиспользованных остатков средств 2025 года, уточнением распределения межбюджетных трансфертов между муниципальным образованиями, а также параметров привлечения и погашения казначейских инфраструктурных кредитов.

Доходную часть бюджета увеличили на 89,5 млн руб. за счет безвозмездных поступлений от Фонда развития территорий. Эти средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Неиспользованные по состоянию на начало года нецелевые остатки средств бюджета пойдут на увеличение дорожного фонда. Таким образом, добавят на строительство и ремонт дорог 1,5 млрд руб.

За счет уточнения доли софинансирования федерального бюджета на 371 млн руб. уменьшили расходы на обновление общественного транспорта. Высвободившиеся средства направят в резервные фонды на предупреждение ЧС, развитие водохозяйственного комплекса, организацию регулярных перевозок на муниципальных маршрутах и т.д.

Поскольку в декабре 2025 года были израсходованы лимиты казначейского инфраструктурного кредита на проекты в сфере ЖКХ, одобренные на 2026 и 2027 годы, эти расходы уменьшаются на 62 млн рублей в 2026-м и на 48 тыс. в 2027-м.

Ко второму чтению были внесены поправки от главы Удмуртии, согласно которым распределены средства на поддержку муниципальных учреждений культуры. Кроме того, средства получат местные бюджеты в связи с освобождением отдельных категорий граждан от платы за детский сад.

С учетом изменений доходы на 2026 год составят 162,97 млрд руб., расходы — 174,16 млрд руб., дефицит — 11,19 млрд руб.