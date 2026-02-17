В Краснодаре разыскивают неизвестного за нападения в СНТ

Краснодарская полиция разыскивает неизвестного, который в феврале 2026 года совершил нападения на 12-летнюю девочку и женщину на территории садоводческого товарищества «Хуторок Южный». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В феврале этого года подозреваемый на автомобиле подъехал к несовершеннолетней и начал трогать ее, после чего скрылся с места происшествия. Через несколько дней тот же мужчина напал сзади на женщину и начал ее душить. Нападавший прекратил действия и ушел после того, как пострадавшая укусила его за запястье.

Сейчас по факту противоправных действий проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают личность водителя иномарки и мотивы его поступков. По завершении разбирательства будет вынесено процессуальное решение.

Алина Зорина