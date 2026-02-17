Россельхознадзор выделил структуру для управления в КБР и Северной Осетии

Россельхознадзор завершил реорганизацию Северо-Кавказского межрегионального управления 6 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из него было выделено отдельное Управление по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания с центром в Нальчике. Теперь это подразделение отвечает за ветеринарный, фитосанитарный и земельный надзор на территории двух республик общей площадью свыше 15 тыс. кв. км, где проживают около 1,7 млн человек.

Северо-Кавказское межрегиональное управление сосредоточилось на Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, сохранив штаб-квартиру в Ставрополе. Россельхознадзор провел реорганизацию, чтобы повысить эффективность надзорной деятельности в условиях роста аграрного сектора Северного Кавказа. Регион активно наращивает экспорт: в 2025 году Северо-Кавказское управление проверило более 7,5 тыс. партий грузов на экспорт, включая 99,8 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 3,3 тыс. тонн молочной продукции и 1,2 тыс. тонн рыбы.

Таким образом ведомство стремится к оперативному реагированию на эпизоотические угрозы и фитосанитарные риски, учитывая специфику сельского хозяйства КБР и Северной Осетии. В этих республиках аграрный сектор дает около 10% ВРП: КБР производит 400 тыс. тонн молока ежегодно, а Северная Осетия лидирует по экспорту зерна в регион — 150 тыс. тонн в 2025-м.

Ранее Россельхознадзор проводил похожие реорганизации для оптимизации структуры. В 2021 году объединили управления по Дагестану, Чечне и Ингушетии в Кавказское межрегиональное управление. В 2024-м создали Азово-Черноморское управление. Текущие изменения логично вписываются в эту стратегию: ведомство сокращает бюрократию и усиливает локальный контроль, особенно после рекордного экспорта из Северного Кавказа в 2025 году.

Новое управление в Нальчике уже приступило к работе, интегрируя данные из местных отделов ветнадзора и карантина растений. Руководители ведомства рассчитывают, что изменения сократят время реагирования на нарушения вдвое, усиливая защиту 2,5 тыс. сельхозпредприятий в КБР и Осетии. Животноводство здесь дает 60% продукции: КБР разводит 1,2 млн голов КРС, Осетия — 500 тыс. овец. Реорганизация поможет оперативно решать проблемы с африканской чумой свиней и карантинными сорняками, зафиксированными в 2025-м на 200 га.

Станислав Маслаков