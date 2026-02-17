В Самарской области эпидпорог по ОРВИ среди подростков и взрослых превышен на 14,7%

Эпидемический порог по ОРВИ среди жителей Самарской области 14 лет и старше превышен на 14,7%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего за минувшие семь дней в Самарской области зарегистрировали более 10,9 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения в регионе составил 35,0.

По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Самарской области выросла на 4,1% или на 428 случаев. В настоящее время в регионе циркулируют вирус гриппа A(H3N2), вирус гриппа В, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и COVID-19. В Самарской области от гриппа привито 60,5% от общего числа населения.

Георгий Портнов