Реализацию программы «Земский учитель» в Удмуртии обсудили в Госсовете

В Удмуртии обсудили реализацию федеральной программы «Земский учитель», сообщает пресс-служба регионального Госсовета.

Заместитель министра образования и науки Удмуртии Елизавета Романова сообщила, что в республике функционирует 1134 образовательных организации, из них 508 — школы, 86 из которых — малокомплектные. В системе образования работает почти 28 тыс. педагогов, более половины из которых старше 50 лет, а доля молодых специалистов до 35 лет составляет лишь 12%.

На 1 января в республике открыто 518 вакансий, наиболее востребованы учителя математики, начальных классов, иностранного языка и воспитатели детских садов. С 2020 года в рамках программы «Земский учитель» воспользовались выплатами 51 человек. В 2026 году определены 9 вакансий для учителей в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском и Увинском районах.

Заместитель министра обратила внимание парламентариев на то, что география участников федеральной программы включает не только города и районы Удмуртии, но и соседние регионы: Татарстан и Башкирию. При этом процент учителей, после отработки покинувших учебное заведение, минимальный.

Также отмечается, что помимо участия в федеральной программе, для педагогов в Удмуртии предусмотрены региональные меры поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты в размере 40 тыс., 60 тыс. и 80 тыс. за первые три года работы соответственно. С 2019 года наряду с педагогами, работающими в сельской местности, право на получение выплаты имеют и учителя городских школ.

Анастасия Лопатина