Мэр Ярославля потребовал не допустить падения сосулек и снега на людей

В Ярославле не зафиксировано фактов травмирования людей в результате падения наледи и снега с крыш. Мэр Артем Молчанов потребовал от своих подчиненных не допустить таких случаев в этом году. Об этом глава города сказал на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Не потому, что случилось что-то, а потому что мы решили этим заниматься. У нас в субботу была плюсовая температура. Из плюса мы ушли сразу же в резкий минус. Снег тяжелый на кровлях, сосульки образовались. Надо на это оперативно реагировать и не допустить никаких чрезвычайных ситуаций. У нас на сегодняшний день ни одного факта травмирования не зафиксировано: диспетчерская служба мне предоставляет справку каждое утро. И не надо допускать»,— сказал мэр Ярославля.

Господин Молчанов поручил своим подчиненным лично объехать территории для контроля за ситуацией. Главы районов рассказали о ситуации на своих территориях. Сложнее всего она обстоит в Кировском и Ленинском районах, где больше всего скатных крыш.

За последние дни в разных регионах страны пострадали люди в результате падения наледи с крыши. Так, в Самаре наледь упала на младенца в коляске, ребенку потребовалась медицинская помощь.

Алла Чижова