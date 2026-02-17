«Руспродсоюз» предупредил о дефиците меда из-за погодных аномалий

«Руспродсоюз» предупредил о возможном дефиците меда в торговых сетях. Причиной стали погодные аномалии 2025 года в основных медоносных регионах России и сокращение сбора продукта. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным ассоциации, в этом сезоне ранние сорта меда-сырья — каштановый и акациевый — на рынке закончились значительно быстрее обычного. Различные виды цветочного разнотравья, которые обычно доступны до весны, оказались в большом дефиците уже к Новому году. Гречишный мед может исчезнуть с прилавков уже в феврале.

Закупочные цены на все виды продукта с сентября 2025 года выросли на 30–50% и продолжают увеличиваться. Сырье дорожает быстрее, чем готовы принимать торговые сети, а периоды закупки у пчеловодов сокращаются — особенно по сортам, где альтернатив практически нет.

Главными причинами существенного подорожания стали климатические аномалии 2025 года в основных медоносных регионах: засуха в одних областях и избыток осадков в других.

В ассоциации отмечают, что торговые сети не принимают даже минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости. Это заставляет производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам. Такая ситуация создает риски дефицита продукта на полках магазинов, роста фальсификата, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год рынок уже покинули два заметных переработчика меда.

Алина Зорина