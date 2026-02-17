Минобороны РФ: над Прикамьем уничтожили четыре беспилотника

Сегодня с 7:00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них четыре БПЛА — над территорией Пермского края, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее власти региона сообщили, что на территории Пермского края зафиксирован прилет вражеских беспилотников. По оперативной информации в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Место прилета не уточняется.