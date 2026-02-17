Суд обязал ИП из Саратова заплатить 890 тыс. за фото на арендованном сайте

В Саратове суд обязал предпринимательницу выплатить 890 тыс. руб. компенсации за незаконное использование фотографий, принадлежащих владельцу суши-бара. Спор возник между двумя ИП. Арендатор использовала изображения с сайта одного заведения в своих рекламных материалах без согласия правообладателя, сообщили в УФССП по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП России по Саратовской области Фото: УФССП России по Саратовской области

Владелец суши-бара передал в аренду свой ресторан и сайт, но арендатор включила в меню своего заведения и на платформах доставки еды 89 фотографий, созданных по авторскому заказу. Суд установил, что передача прав на сайт не включает автоматическое разрешение на использование отдельных элементов контента.

Суд решил, что предпринимательница нарушила исключительные права, и обязал ее выплатить компенсацию и возместить судебные издержки. После вступления решения в силу исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов Ленинского района.

Поскольку должница не выполнила требования добровольно, приставы арестовали ее банковские счета и запретили регистрационные действия в отношении автомобиля Geely Tugella. Впоследствии, после ареста транспортного средства, компенсация была полностью погашена.

Нина Шевченко