Цены на лекарства в январе выросли в пределах 5% на Кубани

Краснодарстат опубликовал данные о динамике цен на медикаменты в регионе за январь. Большинство жизненно необходимых и важнейших лекарственных (ЖНВЛП) препаратов подорожали по сравнению с декабрем.

Максимальный рост зафиксирован у пероксида водорода — 5,1%. Существенно выросла стоимость лоперамида (3,3%), метопролола (3,1%), хлоргексидина и парацетамола (по 3,0%). Цены на лозартан увеличились на 2,6%, ацетилсалициловую кислоту — на 1,9%. Незначительно подорожали ксилометазолин, интерферон альфа-2В (по 1,1%) и панкреатин (1,0%).

Среди препаратов ЖНВЛП снижение цен отмечено только у двух наименований: амоксициллина с клавулановой кислотой и амброксола (по 1,2%), а также натрия хлорида (1%).

Лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, также подорожали. Лидером роста стал нафазолин — 2,5%. Римантадин и активированный уголь подорожали на 1,9%, троксерутин — на 1,7%, кардиомагнил — на 1,6%, меновазин — на 1,5%. Несколько препаратов этой категории подешевели: йод (1,6%), левомеколь (1,5%), спазмалгон (1,3%), кеторолак и нимесулид (по 1,2%).

Среди медицинских товаров корригирующие очки подорожали на 2,1%. Заметное снижение цен произошло у одноразовых шприцев — на 4,2%.

Наталья Решетняк