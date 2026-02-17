Челябинск вошел в топ-5 городов с самыми дешевыми сладкими блинами

В феврале 2026 года сладкий блин с топингами в виде сгущенки, меда или джема в заведениях общественного питания Челябинска стоит 173 руб. Город занял пятое место среди миллионников России по дешевизне блина, следует из исследования 2ГИС.

Меньше всего за один блин просят в кафе и ресторанах Казани — 140 руб. Чуть больше — 144 руб. и 150 руб. — нужно будет заплатить за угощение в заведениях Красноярска и Волгограда соответственно. И 166 руб. стоит традиционное блюдо на Масленицу в Воронеже.

Челябинск оказался среди лидеров и по количеству блинов, которое можно купить на среднее жалованье — 479 штук. Больше получится приобрести только в Москве (590), Казани (669) и Красноярске (729).

Виталина Ярховска