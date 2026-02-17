Оператор магнитогорского полигона ТКО взыскивает 50 млн рублей долга с ЦКС

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит заявление АО «Ситиматик» (Москва) о взыскании более 48,5 млн руб. задолженности и процентов за обработку и захоронение мусора с регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Центра коммунального сервиса». Предварительное заседание назначили на 15 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Заявление было подано 9 февраля. По данным пресс-службы, размер основного долга за ноябрь 2025 года составил 13,7 млн руб., а за декабрь того же года — 33,6 млн руб. Кроме того, «Ситиматик» просит взыскать проценты за просрочку выплаты на сумму 1,2 млн руб.

АО «Ситиматик» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Саратовской, Нижегородской, Сахалинской и Мурманской областях, а также в Чувашии. В Челябинской области компания эксплуатирует полигон ТКО в Магнитогорске.

Ольга Воробьева