Систему ресоциализации вышедших на свободу граждан создадут в Удмуртии

В Удмуртии будут развивать систему взаимодействия органов власти при оказании адресной социальной помощи осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Госсовет Удмуртии на очередной сессии 17 февраля принял в первом чтении законопроект «О регулировании некоторых вопросов в сфере пробации в Удмуртской Республике». С инициативой выступила прокуратура Удмуртии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решение таких вопросов способствует ресоциализации и социальной адаптации лиц данной категории, что позитивно влияет на предупреждение рецидивной преступности и повышение уровня общественной безопасности.

По мнению авторов законопроекта, реализация положений проекта позволит существенно улучшить состояние законности в указанной сфере, обеспечить эффективную адаптацию граждан в обществе, восстановление социально полезных связей, их трудоустройство.

Поправки в законопроект принимаются до 13 марта.