На Кубани подорожали ужины в ресторанах и курсы вождения, но подешевело такси

В январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем в Краснодарском крае зафиксирован рост цен на питание в ресторанах и кафе, а также на различные услуги — от зарубежного туризма до обучения вождению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По информации Краснодарстата, в сфере общественного питания подорожали обед и ужин в ресторане на 1,6%, обед в столовой, кафе, закусочной — на 1,5%, кофе в заведениях быстрого обслуживания — на 1,1%.

Значительное повышение затронуло туристические услуги: стоимость отдельных видов зарубежного туризма выросла от 4,6 до 22,6%. Курсы вождения легкового автомобиля подорожали на 10,7%, междугородная телефонная связь — на 10,1%.

Юридические услуги стали дороже на 10%, за исключением устных консультаций по семейным вопросам. Услуги бань и душевых выросли в цене на 9,2%.

Медицинские услуги подорожали на 1,1–8,8%, посещение кинотеатров, музеев и выставок — на 6,6%. Жилищные услуги без учета аренды квартир у частных лиц выросли на 5,2%.

Полис ОСАГО стал дороже на 4,5%, подключение к интернету — на 4,1%. Железнодорожные билеты подорожали на 3,4%, однако проезд в купейном вагоне фирменного поезда подешевел на 9,6%.

Санаторно-курортные услуги выросли на 3,2%, аренда однокомнатной квартиры у частных лиц — на 3,1%, коммунальные услуги — на 1,6%.

Вместе с тем некоторые услуги подешевели. Поездки на такси стали дешевле на 5,8%, туры в Беларусь — на 5,7%, в ОАЭ — на 5,2%, в страны Средней Азии — на 4,9%. Полисы КАСКО для жилья и автомобилей снизились на 3,7 и 1,0% соответственно. Услуги гостиниц подешевели на 1,3%.

Наталья Решетняк