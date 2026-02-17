Почти 15 тысяч человек лишились водоснабжения в Новороссийске

В Южном районе Новороссийска 14,8 тыс. жителей остались без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Отключение обусловлено неисправностью запорной арматуры на пересечении улиц Волгоградская и Дзержинского. В настоящее время вода отсутствует в зоне №27, ресурс не подается на завод «Прибой», ЦТП на Молодежной, 28, Дзержинского, 210, 216 и 196.

Ремонтные работы будут проходить примерно до 17:00, согласно сведениям «Водоканала». Также без водоснабжения из-за утреннего отключения находятся 6,5 тыс. человек в Приморском районе Новороссийска.

София Моисеенко