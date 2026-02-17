Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинская компания разработала станок для высокоточной обработки деталей

Инженеры челябинской компании «Вторцветмет» разработали конструкторскую документацию на пятиосевой портальный станок с подвижным порталом с точностью до 5 микрометров. Оборудование позволит производить сложные изделия в авиационной, атомной и двигателестроительной отраслях, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

На новом станке можно заниматься высокоточной обработкой деталей размером до 2x2 м. Ключевой элемент оборудования — вилочная поворотная осевая головка — изготавливается в России. Станок дает возможность сократить время производства сложных изделий и снизить себестоимость. Раньше подобную работу выполняли на зарубежных вертикально-фрезерных центрах, экспорт которых сейчас сильно затруднен.

Опытные образцы оборудования уже применяют на предприятии для отработки технологических процессов. Старт производства станков запланирован на осень 2026 года.

Виталина Ярховска

