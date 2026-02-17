«Сатурн» оспорил в суде лицензию конкурента на месторождение

ООО «Сатурн» подало иск в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа против министерства природных ресурсов Краснодарского края, требуя признать незаконной выдачу лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Гончарный-2» конкурирующей компании ООО «Агротоп-Юг». Истец обвиняет конкурента в предоставлении ложных данных о проведенных геологоразведочных работах.

В декабре 2023 года «Сатурн» получил разрешение на исследование недр участка «Гончарный-2» в Белореченском районе. В феврале 2024 года компания привлекла подрядчика ООО «ГеоКар» для проведения геологоразведочных работ. Специалисты пробурили две скважины глубиной 11 и 11,5 м, которые выявили месторождение песчано-гравийных пород.

В марте 2024 года региональное министерство вернуло отчет «Сатурна» без рассмотрения. Экспертная комиссия заключила, что на участке уже утверждены балансовые запасы песчано-гравийных пород категории С2, обнаруженные ООО «Агротоп-Юг».

«Сатурн» оспорил это решение, утверждая, что на территории отсутствуют следы предыдущего бурения. Компания провела аэрофотосъемку участка, которая зафиксировала только две скважины, созданные «ГеоКаром».

Несмотря на возражения «Сатурна», в июле 2024 года «Агротоп-Юг» получил лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на спорном участке на основании свидетельства первооткрывателя.

Теперь «Сатурн» требует через суд признать незаконными действия министерства по отказу в проведении экспертизы, обязать ведомство рассмотреть свой отчет, а также аннулировать свидетельство первооткрывателя и лицензию «Агротоп-Юга».

