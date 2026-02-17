Огурцы в Удмуртии подорожали на 61% за месяц

По итогам января индекс потребительских цен в Удмуртии составил 101,7% к декабрю 2025 года, сообщает Удмуртстат. Продовольственные товары выросли в цене на 2,3%, с наибольшим увеличением цен на огурцы (+60,9%), помидоры (+27,4%) и виноград (+17,3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров наиболее высокий рост цен зафиксирован на водку — на 8,7%, консервы мясные для детского питания — на 8,5%, консервы овощные для детского питания — на 6,3%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 5,7%, коньяк — на 5,3%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 5%», — говорится в сообщении.

Среди непродовольственных товаров зафиксировано подорожание на 0,9%, а услуги увеличились в цене на 1,9%. Наиболее заметный рост цен наблюдается на гель для душа (+9,6%) и пену для бритья (+8%). В группе медицинских товаров наиболее сильно подорожал нимесулид (+4,4%). В секторе услуг цены на поездки в Турцию увеличились на 15,4%.

Анастасия Лопатина