В Ульяновской области сняты ограничения на дорогах

Утром во вторник ГУ МЧС по Ульяновской области сообщило о снятии ограничений на дорогах Ульяновской области.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В понедельник с 17:00 и до наступления благоприятных погодных условий вводились ограничения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных трассах, а также дорогах регионального и межмуниципального значения.

В то же время со ссылкой на прогноз ульяновского гидрометцентра ГУ МЧС объявило желтый уровень опасности, связанный с усилением ветра. Как отмечает ГУ МЧС, днем 17 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, местами метель, возможны гололедные явления.

Андрей Васильев, Ульяновск