В Ульяновской области сняты ограничения на дорогах
Утром во вторник ГУ МЧС по Ульяновской области сообщило о снятии ограничений на дорогах Ульяновской области.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
В понедельник с 17:00 и до наступления благоприятных погодных условий вводились ограничения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральных трассах, а также дорогах регионального и межмуниципального значения.
В то же время со ссылкой на прогноз ульяновского гидрометцентра ГУ МЧС объявило желтый уровень опасности, связанный с усилением ветра. Как отмечает ГУ МЧС, днем 17 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, местами метель, возможны гололедные явления.