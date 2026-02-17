В Ярославле хотят отремонтировать 30 км тротуаров в 2026 году

В Ярославле в 2026 году планируется отремонтировать 30,4 км тротуаров. Об этом на открытом совещании в мэрии сказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Работы планируется провести на 16 участках дорог. Планируется обустроить три остановочных комплекса. Делать тротуары будут как из тротуарной плитки, так и из асфальта.

Запланированы работы по созданию пешеходной площадки у КПП волейбольного центра, ремонт тротуаров в Мукомольном переулке, на улице Институтской — от Московского проспекта до улицы Гагарина, на улице Свердлова — у ЗАГСа. В рамках капремонта улиц тротуары сделают на улице Советской (от Советской площади до Красной), проспекте Фрунзе (от Светлой до Костромского шоссе), улице Панина (от Ленинградского проспекта до Труфанова), улице Марголина, 5-м Луговом переулке, на Московском проспекте (от Фрунзе до Гагарина), улице 2-й Ляпинской, улице Бабича, пр-те Машиностроителей, Первомайском переулке, Тепловом переулке, улицах Яковлевской и Выставочной (от пр-та Октября до Базовой).

«Мы должны быть готовы дополнить эту программу в апреле—мае новыми объектами в случае дополнительного финансирования»,— сказал мэр города Артем Молчанов.

По словам Олега Виноградова, готова проектно-сметная документация еще на 40 км тротуаров. Работы могут быть выполнены в 2027 году.

Антон Голицын