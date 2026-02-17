Мэр Ярославля прокомментировал новое решение суда о закрытии ДК Добрынина

В Ярославле муниципальный дворец культуры имени А. М. Добрынина продолжает работать в части проведения кружков и клубов по интересам, так как учреждение пока не получило определение суда о закрытии. Конкретные решения по закрытию будут приниматься после получения нового судебного акта, сообщил мэр Артем Молчанов на открытом совещании в мэрии 17 февраля.

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2025 года суд ввел обеспечительные меры, запретив деятельность ДК из-за нарушений пожарной безопасности. 12 декабря суд изменил характер мер: были запрещены концерты, а кружки и клубы по интересам продолжили работу. Прокуратура подала апелляционное представление, 9 февраля судебная коллегия по гражданским делам отменила предыдущее решение суда и вновь ввела запрет.

«На сегодняшний день мы продолжаем работу в режиме, который был до данного судебного акта. Судебный акт надо получить. В этом документе нам должно быть понятно, что делать. Мы с вами обязаны исполнять судебное решение. Сегодня никаких оснований для паники нет абсолютно. Мы продолжаем с вами работать в соответствии с имеющимися на руках документами. Как только будет принято другое решение, оно будет приниматься только у меня в кабинете с учетом поступления документов»,— сказал господин Молчанов.

Мэр Ярославля заверил, что для коллективов, которые занимаются в ДК, уже нашли запасные площадки. Но при этом Артем Молчанов подчеркнул, что это вариант — запасной.

«Мы сейчас с вами продолжаем работу для того, чтобы все нарушения были устранены. Сегодня мы встречаемся с экспертами и обсуждаем вопрос пожарной безопасности. Корректируем план мероприятий с учетом уже проведенной работой, заключения испытательных лабораторий, работоспособности системы пожарного оповещения»,— прокомментировал господин Молчанов.

Алла Чижова