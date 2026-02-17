Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Оперативный штаб Республики Крым.

Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто вечером 16 февраля. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. Со стороны Керчи — 325 машин.

«Ъ-Кубань» писал, что в сторону Крыма и из него из-за временной приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов «Таврия».

Алина Зорина