Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Оперативный штаб Республики Крым.
Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто вечером 16 февраля. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. Со стороны Керчи — 325 машин.
«Ъ-Кубань» писал, что в сторону Крыма и из него из-за временной приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов «Таврия».