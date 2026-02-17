Нехватка полицейских в Удмуртии возросла до 29% за 2025 год

Некомплект личного состава в МВД Удмуртии достиг 29% в 2025 году, сообщил министр внутренних дел региона Максим Тихонов на сессии республиканского Госсовета.

«Для решения проблемы министерство предпринимает ряд мер. В первую очередь, была инициирована программа дополнительного стимулирования сотрудников, особенно младшего начальствующего состава, включая сотрудников патрульно-постовой службы и дежурных частей. Эти сотрудники ежеквартально получают премии за счет средств местного бюджета»,— отметил Максим Тихонов.

Также он подчеркнул, что в МВД разработаны внутренние меры стимулирования для сотрудников, работающих в условиях повышенной нагрузки и добивающихся успехов в раскрытии преступлений.

Анастасия Лопатина